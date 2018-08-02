Компания Samsung объявила о выходе на российском рынке планшета-трансформера Galaxy Tab S4. При подключении обложки-клавиатуры Book Cover активируется режим DeX, превращающий 10,5-дюймовое Android-устройство в ноутбук.

Компания Samsung объявила о выходе на российском рынке планшета-трансформера Galaxy Tab S4. При подключении обложки-клавиатуры Book Cover активируется режим DeX, превращающий 10,5-дюймовое Android-устройство в ноутбук.Как сообщили в Samsung, Tab S4 — первый продукт из линейки Galaxy со встроенным интерфейсом DeX. "С помощью Samsung DeX устройство можно переключить с интерфейса Android на интерфейс рабочего стола, работать с документами в пакете офисных приложений Microsoft Office и приложениями на базе Android, в том числе в режиме нескольких окон, — сказали в компании. — Для переноса содержимого из одного приложения в другое можно использовать электронное перо S Pen, а горячие клавиши на клавиатуре позволяют ускорить переключение между задачами".S Pen входит в комплект поставки, в то время как Book Cover продается отдельно. Tab S4 располагает экраном Super AMOLED размером 10,5 дюйма с соотношением сторон 16:10 и разрешением 2560х1600 пикселей, 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ "оперативки", 64 ГБ встроенной памяти, 13-мп камерой, портом USB Type-C 3.1.Емкости аккумулятора (7300 мА·ч) хватит на 16 часов непрерывного воспроизведения видео, заявляют в компании. Работает Tab S4 на Android 8.1. Вес устройства — 483 грамма.∎Samsung сообщила о разочаровывающих продажах Galaxy S9 читайте такжеВ России новинку начнут продавать 24 августа. Модель Galaxy Tab S4 с 64 ГБ памяти и поддержкой LTE обойдется в 52 990 рублей. За обложку-клавиатуру Book Cover попросят 8 990 рублей.