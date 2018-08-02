Украинка Татьяна Молчан полагает, что является внебрачной дочерью легендарного певца Муслима Магомаева. В студии программы На самом деле Первого канала женщина получила результаты ДНК-экспертизы.

Украинка Татьяна Молчан полагает, что является внебрачнойдочерью легендарного певца Муслима Магомаева. В студии программы "На самом деле"Первого канала женщина получила результаты ДНК-экспертизы.Молчан уверяет, что ей не нужны деньги и слава, она всего лишьмечтает узнать правду. По словам украинки, ее мать познакомилась с Магомаевым,когда той шел 21 год. Свидания были нечастыми, однако и этого хватило, чтобы родиласьТатьяна.Родительница Молчан закрутила роман с артистом будучизамужем. Поэтому дочь записали на супруга молодой женщины. Она очень боялась, что правдавсплывет, поэтомупоспешила развестись.Предполагаемая дочь знаменитости вспоминает, что мужчина,который указан как отец в ее метриках, чуть не убил ее, когда она была совсеммаленькой. "Я запомнила его как человека, который ненавидел меня всю жизнь", —призналась Татьяна. Она считает отца деспотом и заявляет, что не считает егородственником. Украинка отмечает, что именно поэтому очень обрадовалась, узнав,что возможно имеет генетическую связь с певцом.Позже в студии появился брат Магомаева Юрий, который сразупризнался, что не верит словам героини. "Вы ссылаетесь на слова своей мамы. Всеженщины склонные верить, что это был именно Муслим Магомаев", – высказался он.Отец Молчан НиколайГригорьевич вышел на связь со студией по скайпу. Он поведал, чтоотношения с бывшей женой и дочерью расстроились после того, как он пересталплатить алименты. Пожилой мужчина отметил, что рассказы о его жестокости – это вымысел.В студии появилась внучка НиколаяГригорьевича Анастасия Саввик. Она опровергла слова Татьяны. Девушкауверила присутствующих, что дедушка даже голоса никогда на нее не повышал, а ужоб избиениях и речи быть не может. Детектор лжи подтвердил ее слова.Ведущий программы Дмитрий Шепелев огласил результатыДНК-исследования. В руках шоумена было два конверта: данные о родстве семьиМагомаевых и Молчан, и экспертиза между последней и Николаем Григорьевичем."Вероятность того, что вы можете являться родственниками,составляет 50% из 100. Это означает, что данная ДНК-экспертиза не исключаетвашего родства, но и не доказывает родство с Магомаевым", – произнес Шепелев,вскрыв первый конверт. "Вероятность того, что вы на самом деле дочь НиколаяГригорьевича составляет 99, 9%", – озвучил вторые результаты Шепелев. Татьянане поверила ведущему. Она продолжила настаивать на своем родстве со звездой.