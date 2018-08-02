Украинка Татьяна Молчан полагает, что является внебрачной
дочерью легендарного певца Муслима Магомаева. В студии программы На самом деле
Первого канала женщина получила результаты ДНК-экспертизы.
Украинка Татьяна Молчан полагает, что является внебрачной
дочерью легендарного певца Муслима Магомаева. В студии программы "На самом деле"
Первого канала женщина получила результаты ДНК-экспертизы.
Молчан уверяет, что ей не нужны деньги и слава, она всего лишь
мечтает узнать правду. По словам украинки, ее мать познакомилась с Магомаевым,
когда той шел 21 год. Свидания были нечастыми, однако и этого хватило, чтобы родилась
Татьяна.
Родительница Молчан закрутила роман с артистом будучи
замужем. Поэтому дочь записали на супруга молодой женщины. Она очень боялась, что правда
всплывет, поэтому
поспешила развестись.
Предполагаемая дочь знаменитости вспоминает, что мужчина,
который указан как отец в ее метриках, чуть не убил ее, когда она была совсем
маленькой. "Я запомнила его как человека, который ненавидел меня всю жизнь", —
призналась Татьяна. Она считает отца деспотом и заявляет, что не считает его
родственником. Украинка отмечает, что именно поэтому очень обрадовалась, узнав,
что возможно имеет генетическую связь с певцом.
Позже в студии появился брат Магомаева Юрий, который сразу
признался, что не верит словам героини. "Вы ссылаетесь на слова своей мамы. Все
женщины склонные верить, что это был именно Муслим Магомаев", – высказался он.
Отец Молчан Николай
Григорьевич вышел на связь со студией по скайпу. Он поведал, что
отношения с бывшей женой и дочерью расстроились после того, как он перестал
платить алименты. Пожилой мужчина отметил, что рассказы о его жестокости – это вымысел.
В студии появилась внучка Николая
Григорьевича Анастасия Саввик. Она опровергла слова Татьяны. Девушка
уверила присутствующих, что дедушка даже голоса никогда на нее не повышал, а уж
об избиениях и речи быть не может. Детектор лжи подтвердил ее слова.
Ведущий программы Дмитрий Шепелев огласил результаты
ДНК-исследования. В руках шоумена было два конверта: данные о родстве семьи
Магомаевых и Молчан, и экспертиза между последней и Николаем Григорьевичем.
"Вероятность того, что вы можете являться родственниками,
составляет 50% из 100. Это означает, что данная ДНК-экспертиза не исключает
вашего родства, но и не доказывает родство с Магомаевым", – произнес Шепелев,
вскрыв первый конверт. "Вероятность того, что вы на самом деле дочь Николая
Григорьевича составляет 99, 9%", – озвучил вторые результаты Шепелев. Татьяна
не поверила ведущему. Она продолжила настаивать на своем родстве со звездой.