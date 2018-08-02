За рулем эксклюзивного BMW M5 First Edition во время ДТП в
Краснодаре был Федор Смолов. Это признал сам футболист на допросе в полиции.
За рулем эксклюзивного BMW M5 First Edition во время ДТП в
Краснодаре был Федор Смолов. Это признал сам футболист на допросе в полиции.
Спортсмен пожаловался полицейским, что плохо себя
почувствовал – именно поэтому он не справился с управлением. Смолов пообещал
возместить нанесенный городу ущерб. По данным телеграм-канала Mash, стражи
порядка встретились со Смоловым в присутствии сотрудников службы безопасности футбольного
клуба "Краснодар".
В ночь на 1 августа на Ставропольской улице в Краснодаре
произошло ДТП. Федор Смолов снес металлическое ограждение, а также разбил
лимитированную машину марки BMW, которая стоит около 9 миллионов рублей.
Выяснилось, что такая в Краснодаре лишь одна и принадлежит автомобиль девушке игрока
сборной России, Юлии Левченко. Однако в момент аварии за рулем был именно он.
Футболист пообещал полицейским явиться на заседание суда. За
то, что спортсмен оставил место ДТП, его могут лишить прав – либо арестовать на
15 суток, передает
Россиян поведение водителя после ДТП удивило. Сообщалось,
что он вышел из машины, вызвал эвакуатор и удалился. Комментаторы назвали такие
действия неадекватными. А некоторые предположили, что водитель был пьян.
Неспортивное поведение Смолова уже назвали "лучшим финтом" Федора в карьере. Виновник ДТП в центре Краснодара долгое время не выходил на связь. Его официально разыскивала местная полиция.