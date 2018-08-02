За рулем эксклюзивного BMW M5 First Edition во время ДТП в Краснодаре был Федор Смолов. Это признал сам футболист на допросе в полиции.

За рулем эксклюзивного BMW M5 First Edition во время ДТП вКраснодаре был Федор Смолов. Это признал сам футболист на допросе в полиции.Спортсмен пожаловался полицейским, что плохо себяпочувствовал – именно поэтому он не справился с управлением. Смолов пообещалвозместить нанесенный городу ущерб. По данным телеграм-канала Mash, стражипорядка встретились со Смоловым в присутствии сотрудников службы безопасности футбольногоклуба "Краснодар".В ночь на 1 августа на Ставропольской улице в Краснодарепроизошло ДТП. Федор Смолов снес металлическое ограждение, а также разбиллимитированную машину марки BMW, которая стоит около 9 миллионов рублей.Выяснилось, что такая в Краснодаре лишь одна и принадлежит автомобиль девушке игрокасборной России, Юлии Левченко. Однако в момент аварии за рулем был именно он.Футболист пообещал полицейским явиться на заседание суда. Зато, что спортсмен оставил место ДТП, его могут лишить прав – либо арестовать на15 суток, передаетРоссиян поведение водителя после ДТП удивило. Сообщалось,что он вышел из машины, вызвал эвакуатор и удалился. Комментаторы назвали такиедействия неадекватными. А некоторые предположили, что водитель был пьян.Неспортивное поведение Смолова уже назвали "лучшим финтом" Федора в карьере. Виновник ДТП в центре Краснодара долгое время не выходил на связь. Его официально разыскивала местная полиция.