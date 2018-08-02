Полицейские установили 23-летнего приезжего из страны ближнего зарубежья, который занимался распространением наркотиков в столице...

Оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве задержан приезжий по подозрению в сбыте героина в крупном размере.В ходе отработки оперативной информации полицейские установили 23-летнего приезжего из страны ближнего зарубежья, который занимался распространением наркотиков в столице. Злоумышленник был задержан на 33 км МКАД. При его личном досмотре был обнаружен сверток с порошкообразным веществом. Проведенным исследованием установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – героином, общей массой более 200 граммов, что является крупным размером.По данному факту ОМВД России по району Чертаново Южное г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве