Госкомбинат снова в центре скандала. Во Владимире возбудили уголовное дело уже на второго экс-сотрудника Тепличного. По версии следствия, будучи работником предприятия, мужчина зарабатывал на взятках. В обязанности подозреваемого входило общение с контрагентами, которое, по мнению следователей, он использовал в личных целях.

Госкомбинат снова в центре скандала. Во Владимире возбудили уголовное дело уже на второго экс-сотрудника "Тепличного". По версии следствия, будучи работником предприятия, мужчина зарабатывал на взятках. В обязанности подозреваемого входило общение с контрагентами, которое, по мнению следователей, он использовал в личных целях. Сотрудник "Тепличного" ставил покупателей продукции в зависимое положение, а после предлагал "особые условия сделки" за отдельную плату. Следователи установили, что от одного из предпринимателей соседнего региона подозреваемый при подобных обстоятельствах получил 345 тысяч рублей.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "Предлагался процент, который должен был платить предприниматель за поставляемую комбинатом продукцию. Здесь предлагались в качестве особых условий: обеспечение объемов, качество продукции, первоочередная бесперебойная отгрузка товаров, даже вплоть до содействия в решении об отсрочке платежей по договору поставки".У следователей есть информация о целой серии подобных действий подозреваемого. Напомним, это не единичный случай преступного поведения на госкомбинате. На прошлой неделе завершилось следствие в отношении экс-директора "Тепличного", Виктора Шляхова, в отношении него заведено сразу 6 уголовных дел. Его обвиняют в получении взяток, хищении имущества, коммерческом подкупе, и злоупотреблении должностными полномочиями. Сам Шляхов все обвинения отрицает, в отличие от своего подчиненного. Экс-сотрудник комбината, который подозревается в получении взятки в крупном размере, уже признал свою вину.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "Он работал именно при Шляхове, друг о друге, о том, что каждый "балуется" вот такими вещами, они до определенного момента не знали, а впоследствии, когда некоторые вещи внутри комбината стали очевидными, тогда, как мы понимаем, было предложено этому сотруднику комбината покинуть предприятие".