Принц Джордж Кембриджский очень модный мальчишка. Пятилетний
сорванец попал в рейтинг самых стильных людей.
Принц Джордж Кембриджский очень модный мальчишка. Пятилетний
сорванец попал в рейтинг самых стильных людей.
Журнал Tatler опубликовал ежегодный топ-30 самых гламурных
знаменитостей Великобритании. Модные эксперты были поражены внешним видом
наследника британского престола, поэтому отдали ему первое место.
Стилю пятилетнего монаршего отпрыска даже дали название – "шик
Кристофера Робина" – в честь персонажа знаменитой сказки о Винни-Пухе. Джордж
обычно появляется на публике в коротких шортах, рубашках, безрукавках и гольфах.
Примечательно, что пятилетний правнук Елизаветы II побил
в этом рейтинге отца и дядю – принцев Уильяма и Гарри – они в этот список даже
не вошли. Зато 71-летнюю герцогиню Корнуэльскую похвалили за умение дать
"новую жизнь шляпкам". Саму 92-летнюю королеву Великобритании назвали
бесспорной иконой стиля.Также в топ удалось попасть матери Джорджа герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон и новоиспеченной родственнице герцогине Сассекской Меган Маркл.
Отметим, что маленький модник имеет множество поклонников по
всему миру. Некоторые фанаты так сильно увлечены юным принцем, что у них в
прямом смысле сносит крышу. Как-то психически нездоровая почитательница, выдавая себя за официального
представителя монаршего семейства, пыталась увести Джорджа с уроков. Ее
задержали полицейские. В ходе допроса выяснилось, что 40-летняя дама не в себе
– она помешана на королевском отпрыске.
Добавим, что принц Джордж родился 22 июля 2013 года в
Лондоне. Он занимает третье место в порядке наследования британского престола,
его опережают дедушка принц Чарльз и отец герцог Кембриджский Уильям. В честь
рождения Джорджа в небе над Гайд-парком и Тауэром был дан 41 салютный залп.
Новорожденный получил титул первого в истории принца Кембриджского.