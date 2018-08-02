Принц Джордж Кембриджский очень модный мальчишка. Пятилетний сорванец попал в рейтинг самых стильных людей.

Принц Джордж Кембриджский очень модный мальчишка. Пятилетнийсорванец попал в рейтинг самых стильных людей.Журнал Tatler опубликовал ежегодный топ-30 самых гламурныхзнаменитостей Великобритании. Модные эксперты были поражены внешним видомнаследника британского престола, поэтому отдали ему первое место.Стилю пятилетнего монаршего отпрыска даже дали название – "шикКристофера Робина" – в честь персонажа знаменитой сказки о Винни-Пухе. Джорджобычно появляется на публике в коротких шортах, рубашках, безрукавках и гольфах.Примечательно, что пятилетний правнук Елизаветы II побилв этом рейтинге отца и дядю – принцев Уильяма и Гарри – они в этот список дажене вошли. Зато 71-летнюю герцогиню Корнуэльскую похвалили за умение дать"новую жизнь шляпкам". Саму 92-летнюю королеву Великобритании назвалибесспорной иконой стиля.Также в топ удалось попасть матери Джорджа герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон и новоиспеченной родственнице герцогине Сассекской Меган Маркл.Отметим, что маленький модник имеет множество поклонников повсему миру. Некоторые фанаты так сильно увлечены юным принцем, что у них впрямом смысле сносит крышу. Как-то психически нездоровая почитательница, выдавая себя за официальногопредставителя монаршего семейства, пыталась увести Джорджа с уроков. Еезадержали полицейские. В ходе допроса выяснилось, что 40-летняя дама не в себе– она помешана на королевском отпрыске.Добавим, что принц Джордж родился 22 июля 2013 года вЛондоне. Он занимает третье место в порядке наследования британского престола,его опережают дедушка принц Чарльз и отец герцог Кембриджский Уильям. В честьрождения Джорджа в небе над Гайд-парком и Тауэром был дан 41 салютный залп.Новорожденный получил титул первого в истории принца Кембриджского.