С момента открытия красавца Крымского моста прошло почти три
месяца, а для наших небратьев с Украины и их западных кураторов он
по-прежнему как кость в горле. Каких только небылиц про него не сочиняют: то
мост просел, пошатнулся, раскололся, а потом и вовсе начал отходить
от полуострова, дрейфуя в сторону ридной неньки.
Большинство людей уже давно не принимают всерьез все эти пропагандистские
нелепицы, смеются и иронизируют над ними.
С момента открытия красавца Крымского моста прошло почти три
месяца, а для наших "небратьев" с Украины и их западных кураторов он
по-прежнему как кость в горле. Каких только небылиц про него не сочиняют: то
мост просел, пошатнулся, раскололся, а потом и вовсе начал отходить
от полуострова, дрейфуя в сторону "ридной неньки".
Большинство людей уже давно не принимают всерьез все эти пропагандистские
нелепицы, смеются и иронизируют над ними.
Пока некоторые наши юго-западные соседи продолжают
захлебываться в собственной желчи, трафик по Крымскому мосту продолжает расти.
В пресс-службе управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" в среду, 1
августа, заявили о росте количества машин на путепроводе на 60%.
В прошлом месяце по мосту проехали почти 800 тысяч
автомобилей, что на 340 тысяч больше, чем в июне. Рекорд трафика пришелся на 15
июля – 31,5 тысячи машин. В целом же, с момента открытия трассы, количество
транспортных средств, проехавших по путепроводу, приблизилось к полутора миллионам.
Активный транспортный поток по мосту постоянно вызывает
приступы дикой истерики у некоторых особо одаренных представителей украинского
социума. Местная пресса, и без того периодически сочиняющая откровенные фейки о
России, не отказывает себе в удовольствии разродиться нелепыми байками о новой
трассе. Одни утверждают, что мост долго не простоит и разрушится уже чуть ли не
этой зимой, в нездоровых фантазиях других он уже начал отходить от берега, а
третьи уверяют, что путепровод шатается и того гляди треснет пополам.
Периодически в украинских СМИ звучат голоса всевозможных
"специалистов", подогревающих эти нелепицы своим "экспертным
мнением". "У них (России. – Прим. ред.) нет технологий, которые
позволяли бы забивать сваи на достаточную глубину", – говорил еще в начале
строительства моста политтехнолог Тарас Березовец.
Впрочем, в мае даже самым преданным представителям "секты" неверующих в строительство моста стало ясно, что новая трасса – это не
декорации "Мосфильма" и не сказки "кремлевской пропаганды",
а объективная реальность, с которой придется считаться. А раз так, то старую,
затертую до дыр пластинку придется сменить.
И они сменили. По словам 65-летнего украинского драматурга,
Крымский мост непременно рухнет, и день, когда это произойдет, станет
праздником национального единства.
В России же подобные заявления уже не вызывают ничего,
кроме смеха. "Увидел в украинских СМИ новость, что Крымский мост не
выдерживает автомобильную нагрузку, шатается и трясется, и начинает отходить от
берега. Ничего страшного. Есть скотч и суперклей. Все равно ж
"Мосфильм", – написал в Twitter пользователь с ником Голос Мордора.
В комментариях шутят: "Скотч – как вариант. А если у
вас что-то не держится на скотче, значит, вы используете мало скотча", -
написал пользователь Коновалов С.В. В свою очередь @nadezhda_r посоветовала
залатать "треснувший" мост с помощью клея. "Лучше ПВА еще
ничего не придумали", – отметила она.
А чтобы "трясущийся и шатающийся" путепровод
гарантированно устоял, комментатор Дмитрий-Держитесь предлагает использовать
синюю изоленту. "И лет сто простоит без проблем. А через сто лет надо
будет просто обновить изоленту для продления срока службы", – пошутил
пользователь Twitter.
Красавец-мост не дает покоя и странам Запада, курирующим нынешние украинские власти. На днях Европейский союз объявил о введении
санкций против организаций, которые занимались строительством объекта через
Керченский пролив. В их числе – ООО "Стройгазмонтаж", ООО
"Стройгазмонтаж-Мост", ПАО "Мостотрест" и ряд других.
Впрочем, никакого влияния на реализуемые на полуострове проекты очередное
проявление санкционной войны оказать не сможет, заявили в инфоцентре
"Крымский мост".
Путепровод через Керченский пролив – одно из крупнейших
сооружений подобного рода в Европе. Его строительство началось после
исторического воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. Первые
автомобили по мосту поехали в мае этого года, когда его торжественно открыл
президент Владимир Путин.
На этом реализация мегапроекта не закончена. Строители
продолжают возведение железнодорожной части моста. Предполагается, что она
будет сдана в эксплуатацию в течение следующего года.