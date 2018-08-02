С момента открытия красавца Крымского моста прошло почти три месяца, а для наших небратьев с Украины и их западных кураторов он по-прежнему как кость в горле. Каких только небылиц про него не сочиняют: то мост просел, пошатнулся, раскололся, а потом и вовсе начал отходить от полуострова, дрейфуя в сторону ридной неньки. Большинство людей уже давно не принимают всерьез все эти пропагандистские нелепицы, смеются и иронизируют над ними.

С момента открытия красавца Крымского моста прошло почти тримесяца, а для наших "небратьев" с Украины и их западных кураторов онпо-прежнему как кость в горле. Каких только небылиц про него не сочиняют: томост просел, пошатнулся, раскололся, а потом и вовсе начал отходитьот полуострова, дрейфуя в сторону "ридной неньки".Большинство людей уже давно не принимают всерьез все эти пропагандистскиенелепицы, смеются и иронизируют над ними.Пока некоторые наши юго-западные соседи продолжаютзахлебываться в собственной желчи, трафик по Крымскому мосту продолжает расти.В пресс-службе управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" в среду, 1августа, заявили о росте количества машин на путепроводе на 60%.В прошлом месяце по мосту проехали почти 800 тысячавтомобилей, что на 340 тысяч больше, чем в июне. Рекорд трафика пришелся на 15июля – 31,5 тысячи машин. В целом же, с момента открытия трассы, количествотранспортных средств, проехавших по путепроводу, приблизилось к полутора миллионам.Активный транспортный поток по мосту постоянно вызываетприступы дикой истерики у некоторых особо одаренных представителей украинскогосоциума. Местная пресса, и без того периодически сочиняющая откровенные фейки оРоссии, не отказывает себе в удовольствии разродиться нелепыми байками о новойтрассе. Одни утверждают, что мост долго не простоит и разрушится уже чуть ли неэтой зимой, в нездоровых фантазиях других он уже начал отходить от берега, атретьи уверяют, что путепровод шатается и того гляди треснет пополам.Периодически в украинских СМИ звучат голоса всевозможных"специалистов", подогревающих эти нелепицы своим "экспертныммнением". "У них (России. – Прим. ред.) нет технологий, которыепозволяли бы забивать сваи на достаточную глубину", – говорил еще в началестроительства моста политтехнолог Тарас Березовец.Впрочем, в мае даже самым преданным представителям "секты" неверующих в строительство моста стало ясно, что новая трасса – это недекорации "Мосфильма" и не сказки "кремлевской пропаганды",а объективная реальность, с которой придется считаться. А раз так, то старую,затертую до дыр пластинку придется сменить.И они сменили. По словам 65-летнего украинского драматурга,Крымский мост непременно рухнет, и день, когда это произойдет, станетпраздником национального единства.В России же подобные заявления уже не вызывают ничего,кроме смеха. "Увидел в украинских СМИ новость, что Крымский мост невыдерживает автомобильную нагрузку, шатается и трясется, и начинает отходить отберега. Ничего страшного. Есть скотч и суперклей. Все равно ж"Мосфильм", – написал в Twitter пользователь с ником Голос Мордора.В комментариях шутят: "Скотч – как вариант. А если увас что-то не держится на скотче, значит, вы используете мало скотча", -написал пользователь Коновалов С.В. В свою очередь @nadezhda_r посоветовалазалатать "треснувший" мост с помощью клея. "Лучше ПВА ещеничего не придумали", – отметила она.А чтобы "трясущийся и шатающийся" путепроводгарантированно устоял, комментатор Дмитрий-Держитесь предлагает использоватьсинюю изоленту. "И лет сто простоит без проблем. А через сто лет надобудет просто обновить изоленту для продления срока службы", – пошутилпользователь Twitter.Красавец-мост не дает покоя и странам Запада, курирующим нынешние украинские власти. На днях Европейский союз объявил о введениисанкций против организаций, которые занимались строительством объекта черезКерченский пролив. В их числе – ООО "Стройгазмонтаж", ООО"Стройгазмонтаж-Мост", ПАО "Мостотрест" и ряд других.Впрочем, никакого влияния на реализуемые на полуострове проекты очередноепроявление санкционной войны оказать не сможет, заявили в инфоцентре"Крымский мост".Путепровод через Керченский пролив – одно из крупнейшихсооружений подобного рода в Европе. Его строительство началось послеисторического воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. Первыеавтомобили по мосту поехали в мае этого года, когда его торжественно открылпрезидент Владимир Путин.На этом реализация мегапроекта не закончена. Строителипродолжают возведение железнодорожной части моста. Предполагается, что онабудет сдана в эксплуатацию в течение следующего года.