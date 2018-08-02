Власти США добились ареста трех граждан Украины, которых американские правоохранительные органы считают хакерами.

Власти США добились ареста трех граждан Украины, которых американские правоохранительные органы считают хакерами.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба Минюста США.Отмечается, что 44-летний Дмитрий Федоров был арестован в Польше, 33-летний Федор Гладыр в Германии, 30-летний Андрей Копаков – в Испании. Американские запросы об экстрадиции сейчас рассматриваются в судах европейских стран.США обвиняет украинцев в том, что они входят в хакерскую группировку "Кабанак", считающуюся одной из самых активных в мире и похитили данные множества американских компаний в 47 штатах из 50.