УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Абдуллаева Ильяса Мухтаровича

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Абдуллаева Ильяса Мухтаровича, 05.08.1981 года рождения, жителя г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 13.02.2005 года.Приметы: на вид 30-35 лет, высокого роста, худощавого телосложения, волосы прямые, черные, короткие, глаза карие.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или«102» (с мобильных телефонов - 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93