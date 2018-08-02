Сел за руль пьяным и врезался в стоящий грузовик. Ранним утром у Владимирского Хлебокомбината столкнулись 3 машины. В Газель, которая стояла в очереди на загрузку продукции врезалась отечественная десятка. Водитель ВАЗа летел на такой скорости, что не сумел вовремя затормозить.

Сел за руль пьяным и врезался в стоящий грузовик. Ранним утром у Владимирского Хлебокомбината столкнулись 3 машины. В Газель, которая стояла в очереди на загрузку продукции врезалась отечественная "десятка". Водитель ВАЗа летел на такой скорости, что не сумел вовремя затормозить. Под кузовом грузовика скрылась вся передняя часть авто. От удара Газель бросило на стоящий перед ней грузовик. В аварии пострадал только пассажир "десятки", мужчину с серьезными травмами доставили в больницу. А виновник аварии, как выяснилось сел за руль нетрезвым, при проверке в его крови было почти промилле алкоголя - это полбутылки водки.