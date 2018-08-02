Гроб на лице и надпись Пустота на лбу, три шестерки у глаза, розы с шипами на шее, затейливые замки на животе и сплошняком черная рука – разукрашенный донельзя сын актрисы Елены Яковлевой долго не мог найти работу. Но устроился в итоге... воспитателем в школу! И теперь учит там малышей уму-разуму.

Гроб на лице и надпись "Пустота" на лбу, три шестерки у глаза, розы с шипами на шее, затейливые замки на животе и сплошняком черная рука – разукрашенный донельзя сын актрисы Елены Яковлевой долго не мог найти работу. Но устроился в итоге... воспитателем в школу! И теперь учит там малышей уму-разуму."Мне казалось, что довольно страшно идти к детям в таком виде, – говорит актриса. – Но дети с таким интересом слушают его рассказы, и о татуировках в том числе, и о том, как он сожалеет, что сделал их. В школе взаимопонимание с детьми у Дениса лучилось сразу. Туда приезжают дети со всего мира, там есть представители таких племен, где татуировка считается смертельным грехом. И когда эти ребята увидели его, они сразу подружились и до сих пор переписываются".Денис Шальных окончил школу в Великобритании, потом три года проучился на режиссерском курсе московского Гуманитарного института телевидения и радиовещания. Но учебу парень так и не закончил. Зато теперь учит других – он отлично владеет английским языком, что помогло ему пройти испытательный срок в Пензенской области, а потом устроиться на должность воспитателя в "Школу Росатома".Первую татуировку Денис сделал еще в подростковом возрасте – набил на руке портрет любимой собаки Дика. Актриса тогда даже умилилась: ну надо же, какая трогательная любовь! Но потом парень уже не мог остановиться. И в итоге сегодня 80 процентов тела покрыто у него рисунками!"И я, и Денис давно покаялись, что о это случилось в его жизни. Но каждый человек должен умнеть и взрослеть сам. Я свои мозги в тот момент не могла ему вложить. Сегодня и я, и сын думаем, как свести все татуировки с его тела. Будем что-то делать. Мы ждем,что изобретут лекарство, которое будет разъедать краску на теле не так болезненно, как это сейчас происходит", – цитирует Яковлеву журнал