Ряд улиц станут односторонними

Ряд улиц станут одностороннимиГлава администрации города Владимира Андрей Шохин утвердил новую схема движения автотранспорта в историческом центре города, сообщает пресс-служба мэрии.Ранее жители жаловались на проблемы с проездом по узким улицам со встречным движением.«Поэтому теперь движение в этом районе исторического центра будет преимущественно односторонним, что объективно повысит дорожную безопасность», - говорят в мэрии.В ближайшее время специалисты закончат монтаж новых дорожных знаков на улицах Подбельского, Комсомольская, Воровского, Володарского и Столетовых.