Главный городской праздник состоится 11 и 12 августа

Главный городской праздник состоится 11 и 12 августаВ День города и области, 11 и 12 августа, в центре Костромы организуют большую универсальную ярмарку, сообщает администрация города.Ярмарка с продовольствием появится между Красными и Большими Мучными рядами, лавки с сувенирами и изделиями народно-художественных промыслов разместят между Красными, Табачными и Пряничными рядами, а также на Советской площади и улице Молочная гора.«В центральной части Костромы размесятся фотозоны, и аттракционы, пройдут мастер-классы и розыгрыши призов. На улице Островского будет организовано катание на лошадях и пони», - добавили в администрации.Отметим, что на ярмарку приедут не только местные предприятия, но и представители Вологодской, Ивановской, Ярославской, Московской, Кировской, Нижегородской и других областей.