Сотрудники полиции встретились с ребятами, отдыхающими в детском лагере «Зеленые дубки».

В летнее время одним из самых популярных средств передвижения, используемых подростками, являются велосипеды, скутеры и мопеды. Однако многие, к сожалению, не задумываются о том, что скутер или мопед – транспортное средство, при управлении которым необходимо соблюдать целый ряд правил, чтобы не нарушать законодательство и не попасть в дорожно-транспортное происшествие.Для того, чтобы разъяснить подросткам требования ПДД и рассказать, к чему может привести нарушение установленных правил, инспекторы ГИБДД Отделения МВД России по Гороховецкому району приехали к ребятам, отдыхающим в загородном оздоровительном лагере «Зеленые дубки».Полезную профилактическую информацию госавтоинспекторы сопроводили тематическими видеороликами о краш-тестах, демонстрирующих халатное отношение водителей к необходимости соблюдения Правил дорожного движения и, как итог такого пренебрежения, печальных последствиях.Подростки активно задавали вопросы по теме беседы. В завершении встречи полицейские пожелали ребятам интересного и безопасного отдыха.