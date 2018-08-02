Установлено, что молодая женщина и ее супруг проводили собрания и сами изготавливали «агитационный» материал

Установлено, что молодая женщина и ее супруг проводили собрания и сами изготавливали «агитационный» материалВ Костроме задержали молодую семейную пару за пропаганду идей организации «Свидели Иеговы» (с 2017 года она признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории России), сообщает пресс-служба регионального управления МВД.Несмотря на запрет вести «просветительскую» работу, 25-летняя женщина и ее 22-летний супруг проводили собрания участников организации, снимали и распространяли видео и печатную продукцию.«Во время обыска у них в квартире обнаружили и изъяли 27 книг и 45 брошюр, оргтехнику, электронные накопители, содержащие религиозные проповеди», - подтвердили в полиции.Против семейной пары возбудили уголовное дело.