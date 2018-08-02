Найдены бортовые самописцы самолета Embraer 190, упавшего в мексиканском штате Дуранго.

Найдены бортовые самописцы самолета Embraer 190, упавшего в мексиканском штате Дуранго.Как передает ТАСС, об этом заявил руководитель Управления гражданской авиации латиноамериканской страны Луис Херардо Фонсека Гусман, подчеркнув, что речь идет о параметрическом и голосовом самописцах.Он отметил, что расследование аварии может потребовать немало времени и скорость расшифровки "черных ящиков" будут зависеть от того, насколько серьезно они были повреждены при падении.Пассажирский самолет авиакомпании Aeromexico, выполнявший рейс из Дуранго в Мехико, 1 августа потерпел крушение через несколько минут после взлета, рухнув в 300 метрах от аэропорта.На его борту находились более 100 человек, в том числе 9 детей. Среди пассажиров были граждане Испании США. 98 человек получили травмы и ожоги различной степени тяжести, но никто не погиб.По предварительным данным, крушение произошло из-за сложных погодных условий в тот момент бушевала гроза.