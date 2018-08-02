"В одном из почтовых отделений столицы мужчина должен был получить международное почтовое отправление", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

«Оперативники ГУНК МВД России и ОНК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с ФСБ России задержали 28-летнего ранее судимого мужчину по подозрению в попытке сбыта наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как было установлено, в одном из почтовых отделений столицы мужчина должен был получить международное почтовое отправление. Проведенное исследование показало, что в посылке находились наркотические средства и психотропные вещества общей массой свыше 500 граммов, в числе которых МДМА, кетамин и кокаин. Они предназначались для дальнейшего сбыта посредством закладок.«Следственным отделом ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ. В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - добавила Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк