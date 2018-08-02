Трагедия произошла, когда мать ребенка отвлеклась

Трагедия произошла, когда мать ребенка отвлекласьВечером 1 августа в реке Кострома в городе Буй утонул 6-летний мальчик. Обстоятельства ЧП устанавливаются, сообщает пресс-служба регионального управления следственного комитета. На оборудованном пляже ребенок отдыхал вместе с мамой. Мальчик находился в воде, когда она ненадолго отвлеклась. В это время и произошла трагедия. Находившиеся на пляже спасатели не помогли. «В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям сотрудников спасательной службы, находившимся на пляже и не принявшим необходимых мер для предотвращения трагедии. В Главное управление МЧС России по Костромской области будет направлено письмо об организации по данному факту служебной проверки», - рассказали в пресс-службе ведомства. Напомним, что в этом году на водоемах области утонули уже 7 детей.