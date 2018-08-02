Один из зрителей кулинарного шоу Адская
кухня узнал в девушке, которую на программе представили как домохозяйку, бывшую
артистку кино для взрослых. Ему удалось выяснить, что это 27-летняя жительница
Санкт-Петербурга Софья Буханец.
Один из зрителей кулинарного шоу "Адская
кухня" узнал в девушке, которую на программе представили как домохозяйку, бывшую
артистку кино для взрослых. Ему удалось выяснить, что это 27-летняя жительница
Санкт-Петербурга Софья Буханец.
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шоу назвали участницу уникальной, так как она ни разу "не ступала на кухню
ресторана". "И сейчас, сидя в декрете и готовя обеды для любимого мужа, она
вдруг подумала – а не поучаствовать ли мне в "Адской кухне"? И не
доказать ли всему миру, что мамочки – не просто мамочки, а гениальные
повара-аматоры", – говорилось в описании на сайте "Пятницы".
Зритель рассказал, что ему хватило несколько минут, чтобы
отыскать фильмографию Буханец. По его словам, девушка снималась в картинах
порнорежиссеров Джорджо Гранди и Пьера Вудмана, сообщается на сайте Pikabu.
В доказательство зритель даже приложил фото из старых фильмов, в которых
актриса играла под псевдонимом Софья Гаджет.
Примечательно, что еще год назад сама Буханец отвечала
пользователям Сети, уличившим ее в темном прошлом. Она признавалась, что
действительно снималась в порно и никогда этого не скрывала. "Не вижу в этом
ничего позорного", – написала участница "Адской кухни".
Как писали Dni.Ru,
ранее актриса из фильмов для взрослых Фарра Абрахам
покинула порноиндустрию. Девушка стала профессиональным рестлером.