Власти США приняли решение о введении санкций против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД Турции Сюлеймана Сойлу в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона, находящегося под стражей в Турции.

Власти США приняли решение о введении санкций против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД Турции Сюлеймана Сойлу в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона, находящегося под стражей в Турции.Как передает "Интерфакс", об этом сообщили в Белом доме, подчеркнув, что возложили на данных турецких чиновников ответственность за арест в октябре 2016 года американского пастора по обвинению в шпионаже.Брансона также обвинили в связях с организацией "ФЕТО" проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую в Анкаре считают причастной к попытке государственного переворота в Турции в июле 2016 года. В ответ власти США потребовали от турецкого руководства освобождения своего гражданина.Сообщается, что все имущество и права на имущество Гюля и Сойлу, находящиеся в юрисдикции США, замораживаются, а всем американцам запрещено вести дела с этими лицами.