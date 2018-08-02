Как говорят местные жители, на этом участке трассы нередко происходят подобные аварии

Как говорят местные жители, на этом участке трассы нередко происходят подобные аварииВ Вязниковском районе, на 275-м километре федеральной дороги М - 7 «Волга», грузовой фургон протаранил стоявший на светофоре грузовик. Авария произошла рано утром 2 августа, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.В том, почему произошло ДТП, на месте разбираются сотрудники ГИБДД. Подразделениям МЧС и врачам «скорой» пришлось помогать водителям – один из них оказался зажат в кабине машины, его пришлось деблокировать.Отметим, что автомобилисты говорят, на этом участке трассы нередко происходят подобные аварии (при том, что он оборудован по последним требованиям безопасности).