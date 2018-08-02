Злоумышленники, представившись работниками обслуживающей организации, зашли в квартиру под предлогом ремонта водопроводной трубы и похитили ювелирные украшения...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы задержали 37-летнего неработающего москвича по подозрению в краже ювелирных изделий из квартиры.В полицию поступило заявление от 29-летней москвички. По ее словам, из квартиры, расположенной на улице 26 Бакинских Комиссаров, в которой она проживает вместе с 86-летней бабушкой, пропали ювелирные украшения на сумму около 150 тысяч рублей.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали одного из подозреваемых.Установлено, что злоумышленники, представившись работниками обслуживающей организации, зашли в квартиру под предлогом ремонта водопроводной трубы, когда там находилась только пожилая женщина. Воспользовавшись ее невнимательностью, они тайно похитили ювелирные изделия. Похищенное подозреваемые продали, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление личности соучастника задержанного и его местонахождения.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93