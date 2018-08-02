Установлено, что злоумышленники воспользовались служебным положением, вынесли несколько коробок с продукцией из цеха питания...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Внуково г. Москвы задержали двух мужчин по подозрению в попытке кражи рыбной продукции из организации.В полицию обратился представитель службы охраны одной из столичных организаций. Мужчина рассказал, что около производственной территории цеха питания двое мужчин грузят коробки с рыбной продукцией в автомобиль.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались 30 и 39-летние москвичи, работающие в компании поварами. Установлено, что злоумышленники воспользовались служебным положением, вынесли несколько коробок с продукцией из цеха питания и погрузили в личный автомобиль.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Внуковог. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93