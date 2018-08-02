На счастливый финал надеются владельцы Стеши: эту собаку вот уже почти две недели ищут в аэропорту Домодедово. Хозяйке клетку с домашним любимцем не разрешили пронести в самолет, и уже на борту сообщили, что пес потерялся где-то в багажных отделениях. Каковы шансы найти питомца, и как объясняют ситуацию сотрудники авиагавани?

О пропаже ценного сотрудника сегодня сообщили в Булгаковском доме: черный кот Бегемот, который вот уже 13 лет живет на Большой Садовой, исчез при загадочных обстоятельствах. Одни уверены: это было спланированное похищение, и даже видели, как питомца выносила незнакомка. Другие утверждают, что живой талисман музея обладает непростым характером, так что он вполне мог уйти самостоятельно. Бегемота искали всей округой, вызвали на подмогу полицию. И спустя несколько часов все-таки нашли: он бродил неподалеку от Театра Моссовета, правда, почему-то без ошейника, который всегда на нем. Но этот факт не вызвал сомнений у коллектива музея — своего кота они узнали сразу. На такой же счастливый финал надеются и владельцы Стеши. Собаку вот уже почти две недели ищут в аэропорту Домодедово. Хозяйке клетку с домашним любимцем не разрешили пронести в самолет, и уже на борту сообщили, что пес потерялся где-то в багажных отделениях. Каковы шансы найти питомца, и как объясняют ситуацию сотрудники авиагавани?Он собирался оставить любимого ежа за высоким забором аэропорта: Стефания должна была почуять знакомый запах — все-таки собака. На поле хозяина не пустили — нет разрешения."Как говорят сотрудники аэропорта, у них есть мисочки. Они прикармливают животных, которые прибиваются, и если у нее желание появится поесть, она сможет их найти", — говорит хозяин пропавшей собаки Сергей Волков.Идет уже вторая неделя поисков. И ведь примет особых никаких: морда черная, лапки белые. Смесь йоркширского терьера и кокер-спаниеля. Территория аэропорта Домодедово — почти 1200 гектаров. Для маленькой собачки ростом всего полметра — здесь раздолье. И искать ее все равно, что иголку в стоге сена. Последний раз Стешу видели на летном поле. Рабочий пытался прикормить ее, но собака укусила его и убежала.Стефания потерялась в аэропорту Домодедово, когда вместе с хозяйкой они должны были лететь в Сочи. Правила перевозки животных узнали заранее. По весу проходили — Стеша весит меньше 8 кг. Но на борту оказался еще кот, а кошке с собакой вместе нельзя. Стешу отправили в багаж. За пять минут до вылета Анне сообщили: собака пропала, якобы сама открыла клетку и сбежала. Выйти из самолета девушке не разрешили: она улетела, Стефания осталась."Всем сотрудникам был объявлен план-перехват, им были высланы фотографии этого животного для того, чтобы, если они ее увидят, сразу оповестили нашу оперативную группу", — сообщает пресс-секретарь аэропорта Домодедово Александр Власов.За дополнительное место багажа, то есть за клетку с собакой Аня заплатила авиаперевозчику 2000. Компания S7 комментирует ситуацию так: "На борт нашего рейса клетка с собакой уже не была погружена, о чем бортпроводник предупредила пассажира".Перевозить животных в салоне можно. Но только в специальных контейнерах и не конфликтующих между собой. Хозяева надеются, что Стефания найдется. Забор высокий — барьер она не возьмет. Вся надежда на волонтеров, которые не останавливают поиски.