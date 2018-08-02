Телеведущий Влад Лисовец получил травму, когда катался на самокате по центру Москвы. Звездный стилист упал на асфальт, серьезно повредив лицо.

Телеведущий Влад Лисовец получил травму, когда катался на самокате по центру Москвы. Звездный стилист упал на асфальт, серьезно повредив лицо.Лисовцу вызвали скорую помощь, так как рана оказалась глубокой и он истекал кровью. В итоге стилиста госпитализировали в в институт имени Склифосовского, пишет сетевое издание .Медики провели оперативно провели операцию – зашили Владу подбородок. "Описывать ситуацию падения с самоката не хочу, сам виноват. В больнице меня узнали, положили на кушетку, подбородок зашили. Вот теперь и не скажешь, что я без круговой подтяжки лица! Справка есть, шили", – написал на своей странице в соцсети стилист.Теперь телеведущему придется некоторое время ходить с огромным пластырем на лице."Первое – выжил! Второе – вот мой новый стиль. Пластырь на ближайшие две недели", – добавил Лисовец.Поклонники пожелали своему любимцу скорейшего выздоровления и отметили, что с пластырем он стал еще лучше выглядеть. "Раны заживут и все будет супер, здоровья вам", "Берегите себя и поправляйтесь скорее! Вам и этот Стиль, конечно, к лицу..но лучше без него", "До Свадьбы Заживет", "Выздоравливайте!!И будьте осторожны впредь", – написали телеведущему подписчики (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.Ред.).