В детском технопарке "Кванториум-33" прошло занятие по правовому просвещению с участием полицейских.

31 июля 2018 года сотрудники городского и областного Управлений внутренних дел совместно с коллегами из регионального Управления Следственного комитета в детском технопарке "Кванториум-33" провели тематическое мероприятие, целью которого стало правовое просвещение молодежи. В мероприятии, которое проходит уже второй год подряд, приняли участие около полусотни школьников 7-14 лет из Владимира и районов области.Началась встреча с показательного выступления полицейских-кинологов отдельного батальона ППСп городского Управлени МВД России, которые показали ребятам, как происходит задержание правонарушителей с применением служебных собак, а также как их четвероногие напарники находят взрывные устройства. Выступление было отлично принято ребятами, эмоционально поддерживающими специалистов и служебных собак. Мальчишки и девчонки ещё долго не хотели отпускать гостей, интересуясь особенностями дрессуры и содержания собак.Продолжилось мероприятие в зале технопарка. Заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области Ольга Чупрова и старший помощник руководителя регионального Следственного комитета Ирина Минина рассказали ребятам об информационном сопровождении деятельности силовых структур, разъяснили основные нормативные акты, касающиеся уголовной и административной ответственности несовершеннолетних. Сотрудники правоохранительных органов Владимирской области привели примеры противоправных деяний, совершенных в отношении детей. Особое внимание было уделено темам заведомо ложных сообщений о взрывном устройстве, которые школьники нередко передают из хулиганских побеждений, а также безопасного поведения, в том числе в сети Интернет. Правоохранители в доступной форме донесли до ребят всю интересующую информацию и ответили на многочисленные вопросы.Выступление коллег продолжили эксперты-криминалисты обоих ведомтсв - они продемонстрировал детям металлоискатель и устройство, позволяющее скопировать с телефона любую информацию, даже если она была удалена. Также дети увидели специальное оборудование для исследования денежных знаков и документов на предмет их подлинностии, содержимое чемодана эксперта-криминалиста, с которым он прибывает на место преступления, познакомились с процедурой снятия отпечатков пальцев, в которой захотели поучаствовать все без исключения.По окончании мероприятия педагоги вместе с подростками провели для гостей экскурсию по лабораториям технопарка и рассказали о своих достижениях.Правоохранители, организовавшие встречу, отмечают, что мероприятие по правовому просвещению в детском технопарке "Кванториум-33" является очень важным для подрастающего поколения, стоящего на пороге выбора жизненного пути. Некоторые участники встречи всерьез решили стать полицейскими.