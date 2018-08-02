Фестиваль граффити «Яркий город» проводится уже шестой год

Фестиваль граффити «Яркий город» проводится уже шестой годВо Владимире уличным художникам разрешили расписать стены зданий и трансформаторные будки. Фестиваль граффити «Яркий город» проводится уже шестой год, сообщает администрация города.Этим летом планируют преобразить 3 объекта. Из-за дождей сроки затягиваются - пока удалось расписать одну трансформаторную подстанцию между домами №29 и №31 на улице Балакирева.Художники сами предлагают эскизы будущих работ (заявки принимают в управление по делам молодежи), а жюри оценивает их и подбирает объекты, которые лучше всего подойдут «под рисунок».«После завершения работы художники-финалисты получают диплом победителя фестиваля «Яркий город», а это - несомненный плюс в портфолио любого граффитчика. А главная награда - благодарность жителей», - отметил главный специалист управления по делам молодежи Алексей Блинов.