Анастасия Волочкова встретилась с дизайнером Владимиром Козыревым. Тот преподнес ей платье, которое полностью обнажило ее фигуру, и пользователи Сети высказали уверенность, что Анастасия похудела.

Анастасия Волочкова встретилась с дизайнером Владимиром Козыревым. Тот преподнес ей платье, которое полностью обнажило ее фигуру, и пользователи Сети высказали уверенность, что Анастасия похудела.Анастасия Волочкова предстала на суд зрителей в черном платье в ол, которое оказалось таким прозрачным, что любой желающий может оценить прелести скандально известной балерины. Так, под наряд артистка надела черное кружевное белье, прикрывшее самые интимные места. "У Володи Козырева дома.🌺. Дизайн платья – его. Стройность – моя (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала Анастасия Волочкова, разместив фотографию на своей страничке в социальной сети Instagram.Несмотря на то, что балерина отключила возможность комментирования, пользователи обсудили снимок на просторах интернета. По их мнению, Волочкова изменилась, причем у лучшую сторону. Придирчивые зрители высказали уверенность, что Анастасия похудела."Ойой Настя как всегда в неглиже... Живота нет похудела что ли??", "Точно! Живот пропал!", "Ого, вот это фигура!!", "Ноги от ушей)", "Длинные ноги и ни намека на живот, красавица!", "Ну как такую красоту скрыть? правильно и не Надо", "Настюша, вы шикарны!", "Неприличное платье и еще более неприлично длинные ноги)" – рассыпались в комплиментах поклонники.Ранее Анастасия навестила своего отца Юрия Волочкова. Ему исполнился 71 год. Из них он 11 лет не говорит после перенесенного инсульта.. "Ему сто процентов есть, что сказать... Да и правая сторона парализована. А ведь он держал в руке ракетку, которой приносил Славу России... И на баяне играл... Папа спортсмен. Чемпион СССР по настольному теннису. И профессиональный тренер сборной России. Еду в Питер к нему в этот день. Еле успела на поезд.🙈 Бежала по вагонам. Но я знала, что мне надо успеть! И успела. Берегите своих близких и себя", – оставила трогательную подпись о родителе Волочкова.