Средняя сумма кредита увеличилась с 494 до 596 тыс. рублей – это самый высокий показатель в Центральном федеральном округе

Средняя сумма кредита увеличилась с 494 до 596 тыс. рублей – это самый высокий показатель в Центральном федеральном округеКредитный портфель розничного бизнеса ВТБ в Ивановской области по итогам первого полугодия 2018 года вырос на 12% до 7,2 млрд рублей. Самый большой прирост портфеля зафиксирован в сегментах кредитования наличными и ипотеки. На рынке кредитования региона доля банка на 1 июля – более 13%.За шесть месяцев 2018 года портфель кредитов наличными в регионе вырос на 22% и достиг 2,6 млрд рублей. Средняя сумма кредита увеличилась с 494 до 596 тыс. рублей – это самый высокий показатель в Центральном федеральном округе. Объем выдачи кредитов наличными составил 1 млрд рублей, рост за год – 77%.Объем выдачи ипотеки по итогам полугодия составил 524 млн рублей, данный показатель вырос на 34% по сравнению с итогами полугодия в 2017 году. Это позволило банку нарастить ипотечный портфель до 3,5 млрд рублей. Всего за полгода жители региона оформили 350 ипотечных кредитов, средняя сумма сделки – 1,5 млн рублей.Портфель автокредитования на 1 июля 2018 составил 546 млн рублей. За полгода было выдано 269 автокредитов на общую сумму 144 млн рублей при средней сумме кредита 537 тысяч рублей.Существенно вырос портфель привлеченных средств населения – на отчетную дату он составил 5,38 млрд рублей, прирост за полгода – 500 млн, или 18%.«На рынке кредитования по-прежнему наблюдается тенденция снижения процентных ставок. Вполне естественно, что это способствует увеличению обращений в банк с целью получения кредитов. Что касается ипотеки, здесь важным фактором роста является рефинансирование: в целом по стране по итогам полугодия уже более 15% от всех выдач приходится на эту программу», – отметил Денис Столбиков, руководитель розничного бизнеса ВТБ в Ивановской области.Реклама