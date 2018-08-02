Снега и полное одиночество. Александр Гуков, спасенный в Пакистане, рассказал, как он сумел продержаться семь дней на практически отвесной скале. Как спасали альпиниста? И не бросит ли он скалолазание теперь?

Снега и полное одиночество. Александр Гуков, спасенный в Пакистане, рассказал, как он сумел продержаться семь дней на практически отвесной скале. Как спасали альпиниста? И не бросит ли он скалолазание теперь?Он до сих пор не может ходить, и говорить ему пока тоже тяжело. Александр Гуков все еще приходит в себя после недели, которую ему пришлось пережить в полном одиночестве на горе Латок-1. Главное, о чем вспоминает альпинист – это потеря напарника."Мой друг Сергей Глазунов был молодым, но храбрым человеком, — говорит он. — Ему было 26 лет. Мы пытались все-таки покорить гору, но погода резко ухудшилась, может быть метров за 50 до самой вершины. Тогда мы стали спускаться, он пытался вбить скальный крюк – я увидел это, потому что я был выше – он шел первым, я вторым. Возможно, вес был слишком большой, его крюк сорвался, и он упал вместе с ним. Я ждал его наверху, может, полчаса, плакал, кричал ему: "Сергей, Сергей, ты в порядке или нет?" Но никто не ответил. Я спустился чуть ниже и обнаружил, что он упал. Я оказался один, всего с двумя веревками – все снаряжение было у Сергея. Тогда я решил вызвать помощь".Гукову удалось закрепиться в полке – так альпинисты называют небольшое углубление в скале. Там он ждал помощи. Пакистанские спасатели смогли сбросить ему небольшой запас продуктов, который дал возможность Гукову продержаться. В первые дни он выходил на связь по спутниковому телефону, когда тот сел – оставалось просто ждать. Говорит, это было самое сложное."Я был в сознании на протяжении всех семи дней, но с каждым днем у меня становилось все больше и больше видений и галлюцинаций, что все уже закончилось, и я дома со своими друзьями, — признается Гуков. — Однако каждое утро, когда я просыпался и открывал глаза, я видел, что все еще в том же самом месте и вокруг меня снега".Во вторник утром пакистанские пилоты выждали момент, когда вокруг горы открылся просвет в облаках, подлетели и спасли россиянина. Перевозить в госпиталь его пришлось на носилках. Сейчас Гукова лечат врачи в Исламабаде, но уже скоро его отправят в Россию."К сожалению, у него есть проблемы с обморожением конечностей, — говорит Алексей Овчинников, координатор штаба по проведению спасательных работ в Пакистане. — Но наши врачи вместе с пакистанскими приняли решение, что эвакуация необходима в конце недели. Александра спецбортом доставят в Москву и там продолжат лечение в одной из российских клиник".Для Гукова это была уже вторая попытка покорить Латок-1. В прошлом году ему тоже помешала погода. А в этом Александр твердо намеревался дойти до вершины. Альпинисты даже собирались снимать документальный фильм под названием "Невозможно – это не навсегда". Эта неудача не станет последним восхождением, уверен Гуков. Говорит, главное – чтобы во всем его поддерживала жена Юля."Сейчас я, наверное, не буду совершать никаких техничных восхождений, — говорит альпинист. — Но в будущем надеюсь покорить все вершины-восьмитысячники и думаю, что все будет хорошо". Три года назад Гукову вручили "Золотой Ледоруб" – главную премию у альпинистов. На форумах коллеги-спортсмены надеются, что эта награда для Александра станет далеко не последней.