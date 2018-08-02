Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами города Москвы и ФСБ России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищении свыше 2 миллиардов рублей...

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами города Москвы и ФСБ России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищении свыше 2 миллиардов рублей у крупной энергетической компании путем заключения фиктивных договоров купли-продажи нефтепродуктов», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По результатам проверки обращения руководителя компании Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.«Сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии проведено 17 обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов на территории Москвы, Красноярска, Челябинска и Ялты. Обнаружены и изъяты предметы и документы, свидетельствующие об их противоправной деятельности», - добавила Ирина Волк.В отношении троих подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Проводятся мероприятия, направленные на возмещение материального ущерба, а также выявление дополнительных эпизодов.