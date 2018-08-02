В Останкинском районном суде Москвы
рассматривается дело об убийстве тремя девушками 17, 18 и 19 лет своего отца-тирана
Михаила Хачатуряна. Под арест отправлена младшая из них.
В Останкинском районном суде Москвы
рассматривается дело об убийстве тремя девушками 17, 18 и 19 лет своего отца-тирана
Михаила Хачатуряна. Под арест отправлена младшая из них.
Стали известны подробности из зала суда по делу
об убийстве 57-летнего жителям столицы. Если ближайшее будущее самой юной девушки
уже известно, то двум о судьбе двух ее сестер будет объявлено позднее.
"Постановлением суда было удовлетворено
ходатайство органов следствия об избрании в отношении несовершеннолетней
обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 28
сентября", – цитирует пресс-секретаря суда Анну Селиванову "Интерфакс". Вопрос
об аресте остальных суд рассмотри 2 августа. Вероятнее всего, и их на два
месяца отправят под арест.
Известно, что на судебные слушания
была приглашена соседка семьи, которая дала свидетельские показания. "Грустная и убитая. Ей
очень тяжело", – приводит ее слова о состоянии младшей дочери убитого телеканал
Сестрам
предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. В
ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные
неприязненные отношения с отцом из-за того, что он на протяжении длительного
времени причинял им моральные страдания.
Напомним,
ранее сестры рассказали правозащитникам, что "отец их не пускал
учиться, а дома у него был склад оружия, которым он им постоянно угрожал".
Также есть информация, что Хачатурян применял к дочерям сексуальное насилие.
Трагедия разыгралась 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе. Девушки нанесли своему отцу 36 ударов ножом и десять – молотком.