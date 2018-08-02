В Останкинском районном суде Москвы рассматривается дело об убийстве тремя девушками 17, 18 и 19 лет своего отца-тирана Михаила Хачатуряна. Под арест отправлена младшая из них.

В Останкинском районном суде Москвырассматривается дело об убийстве тремя девушками 17, 18 и 19 лет своего отца-тиранаМихаила Хачатуряна. Под арест отправлена младшая из них.Стали известны подробности из зала суда по делуоб убийстве 57-летнего жителям столицы. Если ближайшее будущее самой юной девушкиуже известно, то двум о судьбе двух ее сестер будет объявлено позднее."Постановлением суда было удовлетвореноходатайство органов следствия об избрании в отношении несовершеннолетнейобвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 28сентября", – цитирует пресс-секретаря суда Анну Селиванову "Интерфакс". Вопрособ аресте остальных суд рассмотри 2 августа. Вероятнее всего, и их на двамесяца отправят под арест.Известно, что на судебные слушаниябыла приглашена соседка семьи, которая дала свидетельские показания. "Грустная и убитая. Ейочень тяжело", – приводит ее слова о состоянии младшей дочери убитого телеканалСестрампредъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Входе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личныенеприязненные отношения с отцом из-за того, что он на протяжении длительноговремени причинял им моральные страдания.Напомним,ранее сестры рассказали правозащитникам, что "отец их не пускалучиться, а дома у него был склад оружия, которым он им постоянно угрожал".Также есть информация, что Хачатурян применял к дочерям сексуальное насилие.Трагедия разыгралась 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе. Девушки нанесли своему отцу 36 ударов ножом и десять – молотком.