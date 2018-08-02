Советская и российская актриса Лия Ахеджакова имеет свою
точку зрения на воссоединение Крыма с Россией. Историческое событие она не
признает, продолжая считать полуостров частью Украины. Естественно, что
подобная позиция встречает непонимание у подавляющей части россиян. Актриса же
жалуется на безжалостность некоторых интернет-пользователей, сетуя,
что ее называют террористкой.
Советская и российская актриса Лия Ахеджакова имеет свою
точку зрения на воссоединение Крыма с Россией. Историческое событие она не
признает, продолжая считать полуостров частью Украины. Естественно, что
подобная позиция встречает непонимание у подавляющей части россиян. Актриса же
жалуется на "безжалостность" некоторых интернет-пользователей, сетуя,
что ее называют "террористкой".
Говоря о том, почему ее могли так назвать, Ахеджакова пояснила, что на такие вопросы никогда не
отвечает. "Меня тысячу раз уже "разводили". Пора быть бдительной!" – заявила
она в комментарии , добавив, что ее уже не первый раз пытаются
"развести".
Позиция Ахеджаковой известна: частью России Крымский
полуостров она не признает, полагая, что в 2014 году произошло не историческое
воссоединение, а воровство. "Как это можно – отжать жилплощадь у соседа?
Особенно когда в доме у него проблемы", – возмущалась ранее артистка.
Она пожаловалась, что из-за такой точки зрения ее травят,
особенно в интернете. У Ахеджаковой создалось впечатление, что против нее
развернута целая кампания.
"Столько лжи, черной ненависти! Три фальшивых
Twitter, обвинения в экстремизме", – сокрушалась она. По словам актрисы,
из-за заявлений о принадлежности Крыма ее даже называли
"террористкой".
Впрочем, непризнание воссоединения полуострова с Россией не
мешает Ахеджаковой принимать участие в съемках очередного фильма, которые
проходят на его территории. При этом остается неясным – а как именно актриса
въехала на полуостров? Официальный Киев до сих пор считает регион своей
территорией, угрожая преследованием тем, кто въедет туда не через территорию
Украины.
К сожалению, распространяться на этот счета Лия Меджидовна
не пожелала. Зато отметила, что чувствует себя в Крыму очень хорошо.