Советская и российская актриса Лия Ахеджакова имеет свою точку зрения на воссоединение Крыма с Россией. Историческое событие она не признает, продолжая считать полуостров частью Украины. Естественно, что подобная позиция встречает непонимание у подавляющей части россиян. Актриса же жалуется на безжалостность некоторых интернет-пользователей, сетуя, что ее называют террористкой.

Советская и российская актриса Лия Ахеджакова имеет своюточку зрения на воссоединение Крыма с Россией. Историческое событие она непризнает, продолжая считать полуостров частью Украины. Естественно, чтоподобная позиция встречает непонимание у подавляющей части россиян. Актриса жежалуется на "безжалостность" некоторых интернет-пользователей, сетуя,что ее называют "террористкой".Говоря о том, почему ее могли так назвать, Ахеджакова пояснила, что на такие вопросы никогда неотвечает. "Меня тысячу раз уже "разводили". Пора быть бдительной!" – заявилаона в комментарии , добавив, что ее уже не первый раз пытаются"развести".Позиция Ахеджаковой известна: частью России Крымскийполуостров она не признает, полагая, что в 2014 году произошло не историческоевоссоединение, а воровство. "Как это можно – отжать жилплощадь у соседа?Особенно когда в доме у него проблемы", – возмущалась ранее артистка.Она пожаловалась, что из-за такой точки зрения ее травят,особенно в интернете. У Ахеджаковой создалось впечатление, что против нееразвернута целая кампания."Столько лжи, черной ненависти! Три фальшивыхTwitter, обвинения в экстремизме", – сокрушалась она. По словам актрисы,из-за заявлений о принадлежности Крыма ее даже называли"террористкой".Впрочем, непризнание воссоединения полуострова с Россией немешает Ахеджаковой принимать участие в съемках очередного фильма, которыепроходят на его территории. При этом остается неясным – а как именно актрисавъехала на полуостров? Официальный Киев до сих пор считает регион своейтерриторией, угрожая преследованием тем, кто въедет туда не через территориюУкраины.К сожалению, распространяться на этот счета Лия Меджидовнане пожелала. Зато отметила, что чувствует себя в Крыму очень хорошо.