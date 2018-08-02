В декабре прошлого года оперативники изъяли у ранее судимого фигуранта полимерные свертки с запрещенным веществом, а также незарегистрированный обрез охотничьего ружья.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 29-летнего жителя города Гусь-Хрустальный. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия).В декабре прошлого года обвиняемый был задержан оперативными сотрудниками полиции на рабочем месте в одном из городских кафе при сбыте наркотического средства. Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков изъяли прозрачные полимерные пакетики с синтетическим наркотиком общей массой более 10 граммов.В ходе дальнейшей работы полицейские выявили еще один эпизод противоправной деятельности фигуранта. По месту жительства мужчины оперативники обнаружили и изъяли незарегистрированный обрез охотничьего ружья, пригодный для стрельбы.Обвиняемый признал свою вину. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.