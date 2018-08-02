Солист группы Руки вверх! Сергей Жуков обратился к общественности. Певец рассказал, что с ним происходит на самом деле.

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков обратился к общественности. Певец рассказал, что с ним происходит на самом деле.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Сергей Жуков опубликовал два видео, в котором обратился к встревоженной информацией о госпитализации и нескольких операциях певца общественности."В начале июня я начал лечение, но, к сожалению, становилось не лучше, а хуже. Раны перестали заживать, и мне пришлось обратиться к консилиуму врачей, которые начали решать проблему", – начал свой рассказ Сергей Жуков.Далее артист попытался успокоить фанатов, которые в своих фантазиях и предположениях дошли дот самых жутких диагнозов. "Хочу сказать, что это ни одна из тех страшных болезней, про которые могли бы подумать. Я не прикован к постели, я абсолютно подвижен, но, к сожалению, по настоянию врачей я должен ежедневно получать процедуры, находиться в больничных кабинетах, быть привязанным к аппарату, который я должен носить с собой 24 часа в сутки", – сообщил певец, продемонстрировав аппарат, от которого тянулась трубка и спряталась под футболкой на животе певца.Материал дополняется