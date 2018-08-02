Врач из британского Королевского
колледжа акушеров и гинекологов Ванесса Маккей рассказала, чем страшно бритье
зоны бикини. По ее словам, эта процедура может быть вредной для женского
здоровья.
Врач из британского Королевского
колледжа акушеров и гинекологов Ванесса Маккей рассказала, чем страшно бритье
зоны бикини. По ее словам, эта процедура может быть вредной для женского
здоровья.
Гинеколог
отметила, что волосы необходимы человеку для поддержания гигиены и
предохранения от воспалительных заболеваний. Макеей добавила, что волосы
создают естественный барьер, снижающий контакт интимной зоны с бактериями и
пылью.
Кроме того,
устранение волос создает ранки и повреждает волосяные фолликулы, что может привести
к воспалению, сообщает The Independent. Еще один плюс волос на теле – это то,
что они снижают риск контакта "кожа к коже" с партнером, страдающим
заболеванием, передающимся половым путем (в частности, вирусом папилломы
человека), и помогают избежать заражения.
Примером того, насколько опасным может оказаться получение ранки при
бритье волос, является недавняя
история 43-летней британки Тани Черножуков. Брея ноги, женщина оставила на коже небольшой порез, а вскоре в этом месте из-за попавшей инфекции началась
гангрена, и в результате конечность пришлось ампутировать.
Отметим, что в
последние годы среди женщин по всему миру набирает моду тенденция – не избавляться
от волос на теле, тем самым подчеркивая свою естественность. Некоторые
представительницы прекрасного пола даже становятся популярными Instagram-блогершами благодаря снимкам
своей нестандартной внешности.