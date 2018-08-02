Врач из британского Королевского колледжа акушеров и гинекологов Ванесса Маккей рассказала, чем страшно бритье зоны бикини. По ее словам, эта процедура может быть вредной для женского здоровья.

Врач из британского Королевскогоколледжа акушеров и гинекологов Ванесса Маккей рассказала, чем страшно бритьезоны бикини. По ее словам, эта процедура может быть вредной для женскогоздоровья.Гинекологотметила, что волосы необходимы человеку для поддержания гигиены ипредохранения от воспалительных заболеваний. Макеей добавила, что волосысоздают естественный барьер, снижающий контакт интимной зоны с бактериями ипылью.Кроме того,устранение волос создает ранки и повреждает волосяные фолликулы, что может привестик воспалению, сообщает The Independent. Еще один плюс волос на теле – это то,что они снижают риск контакта "кожа к коже" с партнером, страдающимзаболеванием, передающимся половым путем (в частности, вирусом папилломычеловека), и помогают избежать заражения.Примером того, насколько опасным может оказаться получение ранки прибритье волос, является недавняяистория 43-летней британки Тани Черножуков. Брея ноги, женщина оставила на коже небольшой порез, а вскоре в этом месте из-за попавшей инфекции началасьгангрена, и в результате конечность пришлось ампутировать.Отметим, что впоследние годы среди женщин по всему миру набирает моду тенденция – не избавлятьсяот волос на теле, тем самым подчеркивая свою естественность. Некоторыепредставительницы прекрасного пола даже становятся популярными Instagram-блогершами благодаря снимкамсвоей нестандартной внешности.