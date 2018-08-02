В парижском аэропорту Орли между рэперами Элли Яффой и Окоу Гнакури, известными под псевдонимами Booba и Kaaris соответственно, произошел конфликт. Вспыльчивые артисты обменялись ругательствами и начали драку.

В парижском аэропорту Орли между рэперами Элли Яффой и Окоу Гнакури, известными под псевдонимами Booba и Kaaris соответственно, произошел конфликт. Вспыльчивые артисты обменялись ругательствами и начали драку.Очевидцами перепалки стали сотни людей. Сами певцы нанесли друг другу всего несколько ударов, но в происходящее тут же вмешались их фанаты. В итоге случилась массовая драка.Работа аэропорта была частично парализована. Служба безопасности закрыла терминал, чтобы остановить потасовку. Несколько рейсов были задержаны, передает телеканал . Видео опубликовано в Twitter.