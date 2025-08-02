Смертельная авария произошла ночью 2 августа в Петушинском районе Владимирской области. В результате ДТП погиб один человек – 55-летний водитель иномарки, сообщили в пресс-службе УМВД России

Смертельная авария произошла ночью 2 августа в Петушинском районе Владимирской области. В результате ДТП погиб один человек – 55-летний водитель иномарки, сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. По предварительной информации, столкновение произошло около 00:30 на 123 км ФАД М-7 «Волга». 55-летний водитель Mitsubishi Canter, следуя в сторону Владимира, съехал с трассы на попутную