Перед судом предстанет 33-летняя жительница Коврова, работавшая в пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов. Гражданку обвиняют в присвоении вверенного ей чужого имущества. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Правоохранители установили, что фигурантка заказала для себя товары на сумму более 4 тыс. рублей. Женщина провела несколько операций в рабочей компьютерной программе, внесла ложные сведения и оформила свой заказ в качестве выданного клиенту и возвращённого. Гражданка взяла все товары, не оплатив, а после уволилась.«В ходе следствия материальный ущерб частично возмещён. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.