В пятницу, 1 августа, сильный порыв ветра повалил ограждение, установленное возле мемориального комплекса на площади Победы, где сегодня идут ремонтные работы. Об этом сообщили наши коллеги из региональных .Отмечается, что подобный инцидент происходит не в первый раз. За последние две недели стихия уже сносила временную конструкцию. Мэрия Владимира поручила подрядчику немедленно укрепить ограждения.