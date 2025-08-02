Во Владимире заканчиваются работы по благоустройству территории возле стелы «Владимир — город трудовой доблести», установленной на пересечении улиц Батурина и Мира.

Во Владимире заканчиваются работы по благоустройству территории возле стелы «Владимир — город трудовой доблести», установленной на пересечении улиц Батурина и Мира. Об этом сообщила мэрии.18-метровый объект и пилоны с барельефами, повествующими о вкладе города и владимирцев в победу в Великой Отечественной войне, появились в региональной столице весной. Специалисты уже оборудовали подсветку на стеле и площадке, уложили тротуарную плитку и выполнили озеленительные работы. На очереди — уборка прилегающей территории и установка новых скамеек и урн.«День города Владимира, который отмечает в этом году круглую дату, пройдёт 30 августа. За оставшийся месяц муниципальный «Зеленый город» приведёт в порядок ели, которые расположены рядом со стелой», — говорится в сообщении пресс-службы.