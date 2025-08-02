Рассказываем о его криминальных преступлениях.

В тюрьме Т-2 известной, как Владимирский централ отбывает срок «вор в законе» Пацуа Зестафонский. По «лагерям» преступник катается с 17 лет. Его первым преступлением стала кража государственного имущества. За это же преступление Пацуа был коронован. Сейчас преступник все никак не может выйти из мест лишения свободы. Ему стабильно увеличивают срок заключения. Подробнее — в материале vlad.aif.ru.Воровать начинал в ГрузииНастоящее имя Пацуа Зестафонского — Фридон Сулаквелидзе. Он родился в грузинском городе Зестафони в 1964 году. Свое первое преступление парень совершил в 17 лет. Его осудили за кражу государственного имущества, после чего в колонии он получил статус вора в законе.Наказание за кражу у властей Пацуа отбывал с 1981-го по 1985-ый год, а в 1988-ом году получил уже второй срок, после которого вышел на свободу только в 1995-ом году. На этом свою преступную карьеру в Грузии вор решил приостановить и перебраться в Москву. В российской столице он занимался квартирными кражами. Однажды Пацуа снова чуть не попался полицейским, но тогда всю вину за совершенное взял его подельник. Очередное задержание произошло только в 2008 году в Киеве. Там вор планировал создать собственную ОПГ для рейдерских захватов предприятий, но его депортировали.В 2009 году Зестафонский попытался въехать в РФ на границе в Брянской области по поддельному заграннику, но его раскрыли и опять отправили в колонию на 8 лет.Нарушает тюремный режимТак вор попал во Владимирский централ. Образцовым заключенным Пацуа Зестафонского назвать нельзя. Однажды тюремщик ударил криминального авторитета по ноге. Он это сделал для того, чтобы тот поставил ноги шире на «растяжке». В ответ вор ударил его по лицу и получил увеличение срока на 2,5 года.Кроме этого, в 2019 году Пацуа раскрыл свой криминальный статус заключенным, чтобы получить их признание.Последний раз о преступлениях Пацуа внутри колонии было слышно в 2023 году. Тогда за пропаганду воровских традиций и признание статуса «вора в законе» он получил еще 9,5 лет лишения свободы. Наказание заключенный продолжает отбывать во Владимирском централе.