Патрульно-постовая служба ведет отсчет своей деятельности в качестве структурного подразделения органов внутренних дел с 2 сентября 1923 года.

Патрульно-постовая служба ведет отсчет своей деятельности в качестве структурного подразделения органов внутренних дел с 2 сентября 1923 года. В этот день приказом Центрального административного управления НКВД г. Москвы была объявлена Инструкция постовому милиционеру, регламентирующая общие положения о постовой службе, права и обязанности постового милиционера.Сегодня патрульно-постовая служба полиции – это динамично развивающаяся структура, которая стоит на страже безопасности личности, правопорядка и стабильности в обществе.Служба насчитывает в своих рядах свыше 94 тысяч сотрудников младшего, среднего и старшего начальствующего состава, которые выполняют задачи, находясь на передовых рубежах противодействия преступности на территории всей страны, в том числе в регионах с наиболее сложной оперативной обстановкой.В состав ППСП включены не только мобильные и пешие патрульные наряды, но и кинологические, кавалерийские подразделения, а с недавних пор еще и туристическая полиция.Только в первом полугодии 2018 года сотрудниками службы раскрыто 35,3 тысяч преступлений, пресечено около 2 миллионов административных правонарушений.Во многом благодаря их активной работе, продолжается тенденция снижения количества преступлений, совершенных в общественных местах (-6,2%), в том числе тяжких и особо тяжких уголовно наказуемых деяний (-8,7%).Кроме выполнения задач по патрулированию улиц и других общественных мест, сотрудники ППСП принимают активное участие в обеспечении правопорядка при проведении публичных, культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий, количество которых ежегодно растет.Положительно была оценена деятельность сотрудников службы в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.Ежедневно, рискуя своим здоровьем и жизнью при исполнении служебных обязанностей, сотрудники выполняют свой долг во имя закона и с честью несут службу на благо Отечества.