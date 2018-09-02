Екатерина Климова поделилась на своей странице в Instagram фотографией семейного ужина. Вместе с ней за столом оказался и бывший муж актрисы Игорь Петренко.

Екатерина Климова поделилась на своей странице в Instagram фотографией семейного ужина. Вместе с ней за столом оказался и бывший муж актрисы Игорь Петренко.Екатерина Климова и Игорь Петренко официально разорвали свой брачный союз четыре года назад, однако не пропали из жизни друг друга, даже несмотря на взаимные упреки и скандалы, сопровождавшие развод. Немудрено, ведь у пары двое общих детей, которые нуждаются во внимании обоих родителей.У поклонников Екатерины Климовой зародилась слабая надежда, что красавице-актрисе удалось наладить отношения с бывшим супругом. Поводом для этого послужила фотография, которую она сама опубликовала на своей странице в Instagram. "Добрый вечер)", – коротко подписала она снимок и поблагодарила заведение "за уют и вкусноту".В кадре оказался и Игорь Петренко. Впрочем, самые осторожные комментаторы пришли к выводу, что если прошедший ужин и можно назвать воссоединением семьи, то очень краткосрочным. Бывшие возлюбленные сели за один стол не ради друг друга и восстановления отношений, а ради детей. Ведь мальчики Матвей и Корней начали учебный год, а такие события необходимо отмечать в семейном кругу и при участии обоих родителей.Напомним, общественность обратила внимание на проблемы в семье Екатерины Климовой и Игоря Петренко в 2013 году. Красавицу застукали в объятиях партнера по картине Романа Архипова. Впрочем, ее супруг. как настоящий джентльмен, взял ответственность за разрушение брака на себя, а возлюбленную назвал "святой женщиной" и "лучшей матерью и женой на этом свете".Екатерина Климова вышла замуж за актера Гелу Месхи и родила ему ребенка. Игорь Петренко связал себя узами брака с Кристиной Бродской. У пары двое детей. Сложившаяся личная жизнь позволила бывшим возлюбленным забыть обиды прошлого и поддерживать отношения ради совместного воспитания общих детей.