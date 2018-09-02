Известный российский защитник Алексей Емелин принял решение вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). 32-летний хоккеист подписал контракт с омским Авангардом. Соглашение рассчитано на три года.

Известный российский защитник Алексей Емелин принял решение вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). 32-летний хоккеист подписал контракт с омским "Авангардом". Соглашение рассчитано на три года.Долгое время Емелин выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за клубы "Монреаль Канадиенс" и "Нэшвилл Предаторз". Всего за океаном он провел 495 матчей, в которых забросил 16 шайб и сделал 70 передач."Емелин — жесткий защитник, это "мускулы" команды, нам был необходим хоккеист, способный действовать уверенно, просто и бескомпромиссно", — прокомментировал переход Емелина президент "Авангарда" Максим Сушинский, которого цитирует пресс-служба клуба.Емелин является чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка Гагарина.