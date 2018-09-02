Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение заключить под стражу четвертого несовершеннолетнего члена группы подростков, которые 24 августа напали на прохожих у Таврического сада. Он арестован до конца октября, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение заключить под стражу четвертого несовершеннолетнего члена группы подростков, которые 24 августа напали на прохожих у Таврического сада. Он арестован до конца октября, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию объединенной пресс-службы судов города.После нападения подростков на посетителей Таврического сада было возбуждено три уголовных дела: по фактам побоев, умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести и грабежа. Пятнадцатилетнему подростку, которого арестовали в субботу, 1 сентября, обвинения было предъявлено именно по статье о грабеже. По версии следствия, в день нападения на прохожих он вместе другими членами группы ограбил расположенный неподалеку магазин. Подростка задержали накануне, вину он признал частично, но от дачи показаний, как и остальные трое арестованных, отказался.По информации "Интерфакса", подросток с соучастниками украл из магазина ящик пива, общая стоимость похищенного составляет 1 тысячу 64 рубля. Арестованный — уроженец Северодвинска, он не работает и не учится.Подростки избили двух местных жителей у одного из домов по Таврической улице вечером 24 августа. Пострадавшие попали в больницу. По этому делу были задержаны и арестованы четыре подростка. Между тем часть из них, по данным следствия, на момент совершения преступления на Таврической должна была находиться под домашним арестом по другим делам.