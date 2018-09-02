На нью-йоркских кортах продолжаются матчи Открытого чемпионата США по теннису - заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема. Белоруска Арина Соболенко пробилась в четвертый круг соревнований, общий призовой фонд которых в этом году составляет 53 млн долларов.

На нью-йоркских кортах продолжаются матчи Открытого чемпионата США по теннису — заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема. Белоруска Арина Соболенко пробилась в четвертый круг соревнований, общий призовой фонд которых в этом году составляет 53 млн долларов.В матче третьего раунда Соболенко, посеянная на турнире под 26-м номером, обыграла пятую ракетку турнира чешку Петру Квитову. Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:1​​​. За выход в четвертьфинал турнира белоруска поспорит с японкой Наоми Осакой (20-й номер посева).