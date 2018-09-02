Ведущая Эвелина Бледанс дала критическую рецензию на масштабный семинар по саморазвитию, который провел на стадионе Олимпийский в Москве американский тренер Тони Роббинс. Происходящее она сравнила с сектантством.

Ведущая Эвелина Бледанс дала критическую рецензию на масштабный семинар по саморазвитию, который провел на стадионе "Олимпийский" в Москве американский тренер Тони Роббинс. Происходящее она сравнила с сектантством.В Сети продолжают кипеть обсуждения прошедшего 1 сентября на стадионе "Олимпийский" в Москве тренинга личностного роста от Тони Роббинса. Поступают самые противоречивые оценки. Многие указывают на цены за билеты, которые достигали 500 тысяч рублей, а также банальные мысли, которые со сцены озвучивал "гуру". Хотя, кажется, самым большим разочарованием для посетителей стали многочасовые очереди на вход.Присоединилась к обсуждению и Эвелина Бледанс. Она рассказала о том, как мероприятие выглядело изнутри. По ее словам, иностранного гостя смутила несколько вялая реакция российских зрителей. "Но, вскоре и наши стали улюлюкать, тем более мэтр по построению жизни и бизнесса постоянно просил подтвержать все свои высказывания дружным "Да!!!", а часто и помогать физическими упражнениями (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала ведущая на своей странице в Instagram.Она добавила, что за "музыкально-танцевальными паузами" лектору все же удалось донести до аудитории правильные истины, однако все это, по ее оценке, и без того лежит на поверхности и доступно каждому здравомыслящему человеку. "Для себя я перевела английское название семинара, как "Промывка мозгов", – призналась Эвелина Бледанс."А немного попахивало идолопоклонением и сектой...", – добавила она. При этом рассуждения Бледанс сопровождались ее фотографией с мероприятия и двумя короткими роликами. Таким образом, она сама присутствовала на лекции, которую назвала сектой. Подобный подход озадачил некоторых подписчиков ведущей.К хору скептически настроенных комментаторов присоединилась и Ксения Бородина. По ее мнению, человек, рассказывающий об успехе, сам должен испытать его на себе. А у Тони Роббинса, дескать, нет никаких заслуг, кроме того, что он собирает полные залы доверчивых слушателей, готовых выложить солидные деньги за его лекции.Кроме того, если человек хочет что-то изменить, он должен делать это, а не отдавать свои кровные некоему тренеру. который мотивирует его парой жизнеутверждающих цитат. "Я могу и ошибаться и возможно, вы станете миллионерами после него, в чем я конечно сильно сомневаюсь, но желаю вам всем удачи и идти только вперёд 💋💋💋", – на доброжелательной ноте завершила свое послание Ксения Бородина.