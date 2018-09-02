Боец, которого ликвидировали в перестрелке в Дагестане в субботу, 1 сентября, был главарем кизилюртовской бандгруппы.

Боец, которого ликвидировали в перестрелке в Дагестане в субботу, 1 сентября, был главарем кизилюртовской бандгруппы. Об этом сообщил СМИ источник в правоохранительных органах республики.В субботу представители правоохранительных органов сообщили, что в Хасавюртовском районе в ходе боестолкновения у села Тотурбийкала был ликвидирован член бандподполья. Как уточняется, он был причастен к обстрелу наряда полиции 29 августа. В результате той перестрелки двое полицейских были ранены, их пришлось госпитализировать. Преступнику удалось скрыться с места происшествия, напоминает РИА Новости.Правоохранителям удалось вычислить местонахождение преступника. Спецоперация проходила в лесном массиве неподалеку от населенного пункта Тотурбийкала.Предварительно боевика опознали как лидера так называемой кизилюртовской бандгруппы.